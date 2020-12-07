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В "Укрспецэкспорте" назвали обыск СБУ неадекватным

В "Укрспецэкспорте" назвали обыск СБУ неадекватным

Киев  •  УНН

 • 12613 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. ГК "Укрспецэкспорт" назвала обыск СБУ 3 декабря неадекватным, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"3 декабря Служба безопасности Украины, с привлечением подразделения специального назначения "Альфа" провела обыски в Государственной Компании "Укрспецэкспорт". Сразу отметим, что никаких террористов в помещениях государственной компании не наблюдалось, а затем характер и способ проведения следственных действий явно не соответствовал реальной угрозе безопасности страны, которую пыталось продемонстрировать СБУ. Сложно сказать, в чем заинтересованность следствия была больше: изъять необходимые документы для проверки своих субъективных данных или создать общественный и геополитический резонанс", - отметили в компании.

В пользу последней версии, указывает "Укрспецэкспорт", свидетельствует тот факт, что разрешение на обыск СБУ получила еще 18 ноября и две недели выжидала назначения нового руководителя ГК "Укроборонпром" для его реализации.

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"Подобные сценарии используются тогда, когда происходит передел рынка или силовым методом пытаются влиять на кадровую политику компании. В связи с чем ГК "Укрспецэкспорт" настоятельно рекомендует всем заинтересованным и причастным лицам воздержаться от каких-либо решений и заявлений до момента подтверждения или опровержения версий СБУ.

Сегодня, подчеркнем, эти домыслы и размышления не подтверждены ни реальными фактами, ни проведенной экспертизой. СБУ таковую не назначала, как и не проявляла до этого инициативы получить архивные документы ГК "Укрспецэкспорт" обычным способом, не блокируя при этом работу компании под видом раскрытия изрядной государственной измены. Избыточный пафос процесса наблюдается и в попытке "дорисовать" убытки государству, которые якобы обнаружила СБУ. В постановлении суда сообщается о якобы убытке в 36 млн долларов, а на сайте Службы безопасности эта сумма уже "округляется" до 100 млн долларов", - отметили в государственной компании.

Там рассказали, что СБУ обвиняет одного из агентов "Укрспецэкспорта" в подрывной деятельности, которая, по мнению следователей, заключалась в том, что этот агент обеспечил победу Украины лишь в трех из шести пакистанских тендерах. В то же время в ГК "Укрспецэкспорт" есть и другая версия. Агент, который сопровождал указанные тендеры, стал конкурентом другого агента, который со времен президента Виктора Януковича занимал монопольное положение на этом направлении и сам определял ценовую политику от имени государства. Подробности на сайте компании.

Украинские Национальные Новости

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