У “Слузі народу” заявили, що у Раді відбудеться кілька позачергових засідань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Верховній Раді України відбудеться кілька позачергових засідань на яких розглядатимуть питання пов’язані з епідемією коронавірусу в Україні. Про це заявив після засідання фракції “Слуга народу” член фракції Олександр Качура, передає кореспондент УНН.
“У нас буде декілька позачергових засідань з приводу епідемії, яка сталася. І ми на них повинні також прийняти запобіжники, щоб на українських громадянах не наварювалися, не спекулювали, я пропоную внести адмінітсративну на кримінальну відповідальність”, - наголосив Качура.
За його словами, на завтрішньому позачерговому засіданні Ради будуть розглядатися законопроекти стосовно охорони здоров’я та економічні питання.
“Режим роботи ВРУ у нас не змінився. Той, який був затверджений головою ВРУ він залишається”, - сказав Качура.
Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання завтра, 17 березня, о восьмій годині ранку. Планується розгляд низки питань, зокрема, законопроекту щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.