У “Слузі народу” заявили, що у Раді відбудеться кілька позачергових засідань

ukru
20 березня, 16:58 • 78790 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 151812 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 248480 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 250367 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 248738 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231388 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200820 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185892 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146142 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150230 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
64 %
757 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 21682 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 36103 перегляди
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 14529 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 35109 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 23991 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 248475 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 250363 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 248735 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231386 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200817 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79622 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 27430 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140343 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153926 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113286 перегляди
Актуальне
У “Слузі народу” заявили, що у Раді відбудеться кілька позачергових засідань

У “Слузі народу” заявили, що у Раді відбудеться кілька позачергових засідань

Київ • УНН

 • 8435 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Верховній Раді України відбудеться кілька позачергових засідань на яких розглядатимуть питання пов’язані з епідемією коронавірусу в Україні. Про це заявив після засідання фракції “Слуга народу” член фракції Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

“У нас буде декілька позачергових засідань з приводу епідемії, яка сталася. І ми на них повинні також прийняти запобіжники, щоб на українських громадянах не наварювалися, не спекулювали, я пропоную внести адмінітсративну на кримінальну відповідальність”, - наголосив Качура.

За його словами, на завтрішньому позачерговому засіданні Ради будуть розглядатися законопроекти стосовно охорони здоров’я та економічні питання.

“Режим роботи ВРУ у нас не змінився. Той, який був затверджений головою ВРУ він залишається”, - сказав Качура.

Нагадаємо, Верховна Рада України збереться на позачергове засідання завтра, 17 березня, о восьмій годині ранку. Планується розгляд низки питань, зокрема, законопроекту щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71