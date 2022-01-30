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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Шахед-136

У Славському на підйомнику застрягли шестеро дорослих і дитина. Їх знімали за допомогою альпіністського спорядження

У Славському на підйомнику застрягли шестеро дорослих і дитина. Їх знімали за допомогою альпіністського спорядження

Київ • УНН

 • 26174 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. На Львівщині, у Славському, на підйомнику застрягли сім людей, в тому числі і одна дитина. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

Цитата

“30 січня близько 12:00 у смт Славське, Стрійського району на горі Тростян сталася зупинка однокрісельного підйомника. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що обійшлося без постраждалих. До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо

На гірськолижному курорті “Захар Беркут” на Львівщині зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу, на місце відправили екстрені служби, усіх постраждалих зняли з підйомника.

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