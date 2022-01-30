У Славському на підйомнику застрягли шестеро дорослих і дитина. Їх знімали за допомогою альпіністського спорядження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. На Львівщині, у Славському, на підйомнику застрягли сім людей, в тому числі і одна дитина. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.
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“30 січня близько 12:00 у смт Славське, Стрійського району на горі Тростян сталася зупинка однокрісельного підйомника. Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина)”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що обійшлося без постраждалих. До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 од. техніки ДСНС.
Нагадаємо
На гірськолижному курорті “Захар Беркут” на Львівщині зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу, на місце відправили екстрені служби, усіх постраждалих зняли з підйомника.