У Швеції літак розбився біля приватного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Пілот пропелерного літака загинув в суботу після того, як його транспортний засіб врізався в сад будинку в Роннеби НЕ південному сході Швеції. Про це пише The Local з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
Так, повідомляється, що поліція отримала повідомлення про катастрофу близько 15:40 вечора за місцевим часом.
"Невеликий пропелерний літак розбився в саду будинку в житловому районі Роннеби, в якому проживає близько 13 000 чоловік", - повідомив прес-секретар поліції Рікард Лундквіст.
Літак загорівся після падіння. Пожежні змогли досить швидко загасити пожежу, повідомили в поліції, і ніхто на землі не постраждав, проте в авіакатастрофі загинув пілот, який перебував в літаку один.
Як повідомляв УНН, дев'ять осіб, в тому числі двоє дітей, загинули в результаті катастрофи невеликого літака в штаті Південна Дакота.