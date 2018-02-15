У штабі АТО повідомили про загибель морських піхотинців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Правоохоронці встановлюють причини загибелі морських піхотинців, тіла яких виявили за місцем тимчасового проживання. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Представниками Військової служби правопорядку в Збройних силах України та Національної поліції України з’ясовуються причини та подробиці надзвичайної події щодо загибелі військовослужбовців окремої бригади морської піхоти. За попередньою інформацією тіла морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється також, що у межах слідства було відкрито кримінальне провадження. Кількість загиблих не уточнюється.
Нагадаємо, минулої доби у зоні АТО четверо військовослужбовців ЗСУ зазнали поранень.