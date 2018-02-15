В штабе АТО сообщили о гибели морских пехотинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Правоохранители устанавливают причины гибели морских пехотинцев, тела которых обнаружили по месту временного проживания. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.
Сообщается также, что в рамках следствия было открыто уголовное производство. Количество погибших не уточняется.
Напомним, за минувшие сутки в зоне АТО четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.