У Рівненській області майже 2 тисячі осіб продовжують лікування від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Майже 2 тисячі мешканців Рівненської області продовжують лікування від COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.
Станом на вечір 8 липня у Рівненській області діагностовано 4371 випадок захворювання на коронавірус, подолали хворобу 2356 мешканців області.
“Станом на вечір 8 липня на Рівненщині зареєстровано 22 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 70 років. Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4371 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. В області 79 летальних випадків, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 2356 мешканців області”, — написав Коваль.
На перевірці в лабораторіях області 485 зразків.
Додамо, що в Україні зафіксовано 50 414 випадків хвороби, з них 1306 летальні.