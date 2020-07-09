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У Рівненській області майже 2 тисячі осіб продовжують лікування від COVID-19

У Рівненській області майже 2 тисячі осіб продовжують лікування від COVID-19

Київ • УНН

 • 12154 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Майже 2 тисячі мешканців Рівненської області продовжують лікування від COVID-19, пише УНН з посиланням на Facebook очільника Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Станом на вечір 8 липня у Рівненській області діагностовано 4371 випадок захворювання на коронавірус, подолали хворобу 2356 мешканців області.

“Станом на вечір 8 липня на Рівненщині зареєстровано 22 нових випадки захворювання на COVID-19. Вік хворих від 3 до 70 років. Таким чином в Рівненській області наразі маємо 4371 випадок захворювання на коронавірусну хворобу. В області 79 летальних випадків, спричинені COVID-19. Подолали хворобу 2356 мешканців області”, — написав Коваль.

На перевірці в лабораторіях області 485 зразків.

Додамо, що в Україні зафіксовано 50 414 випадків хвороби, з них 1306 летальні.

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