У профільному комітеті розкритикували резонансний законопроект 5600, який посилює податковий тиск на фермерів

Йдеться про законопроект №5600, яким пропонується оновити спосіб розрахунку податків для фермерів. Так, законодавці хочуть запровадити “мінімальне податкове зобов’язання” (МПЗ) — це мінімальна сума податків, яку має сплачувати людина (або підприємство), яка володіє землею або використовує її на правах оренди чи емфітевзису та отримує з неї доходи.

Цитата:

“Прийнявши цей законопроект, держава порушить принцип стабільності і відповідальності. Люди, які вкладали свої гроші і ресурси у землю, зараз матимуть систему оподаткування, яка точно не відповідає жодній базі оподаткування в існуючому податковому законодавстві. Сьогодні ми з певних доходів сплачуємо 5% податків. Податкове навантаження в юридичних осіб взагалі складає 1% з обороту. А людям, які вирощують сільгосппродукцію, законодавець пропонує сплачувати 19,5%. Це несправедливо”, — заявила Южаніна.

Вона додала, що законопроект призведе до зубожіння фермерів.

“Очевидно, що така сума податків — це непомірне навантаження для людей. Люди будуть не тільки розчаровані: багато з них просто отримуватимуть штрафи і накопичуватимуть штрафні санкції на рівному місці”, — додала Южаніна.

Доповнення

У Головному науково-експертному управлінні ВР назвали наслідки ухвалення законопроекту 5600: безробіття, еміграція та монополізація агросектору.

Окрім того, ухвалення цього законопректу, за словами експертів, призведе до значного здорожчання найпопулярного серед українців м’яса — курятини. Адже йдеться про зміну оподаткування птахівників.