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У прифронтовій зоні спробували підірвати інкасаторський автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У прифронтовій зоні на Луганщині стався напад на інкасаторський автомобіль, перед яким здетонувала вибухівка і зачепила машину. Відкрито провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.

У прифронтовій зоні спробували підірвати інкасаторський автомобіль

"Встановлено, що близько 9-ї ранку 19 червня 2019 року на автодорозі сполученням смт Врубівка – село Миколаївка Попаснянського району перед інкасаторським автомобілем, який належав акціонерному товариству комерційного банку "ПриватБанк", стався вибух", - вказали у прокуратурі.

Як зазначається, у цей час транспортний засіб рухався з міста Сєвєродонецька до міста Попасна. "У ньому знаходилися троє працівників інкасації, ніхто з них не постраждав. У результаті вибуху було пошкоджено автомобіль. Грошові кошти залишилися в безпечному місці", - додали у відомстві.

Оглядом місця події виявлено воронку глибиною 0,31 м та два уламки від детонатора.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений організованою групою). Попаснянський відділом Лисичанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу невідомими особами шляхом підриву вибухового пристрою на автошляху в прифронтовій зоні.

Наразі перевіряються всі версії щодо обставин розбійного нападу.

Нагадаємо, у Харкові суд заарештував підозрюваного в розбійному нападі на інкасаторів.

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