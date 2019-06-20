У прифронтовій зоні спробували підірвати інкасаторський автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У прифронтовій зоні на Луганщині стався напад на інкасаторський автомобіль, перед яким здетонувала вибухівка і зачепила машину. Відкрито провадження. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
"Встановлено, що близько 9-ї ранку 19 червня 2019 року на автодорозі сполученням смт Врубівка – село Миколаївка Попаснянського району перед інкасаторським автомобілем, який належав акціонерному товариству комерційного банку "ПриватБанк", стався вибух", - вказали у прокуратурі.
Як зазначається, у цей час транспортний засіб рухався з міста Сєвєродонецька до міста Попасна. "У ньому знаходилися троє працівників інкасації, ніхто з них не постраждав. У результаті вибуху було пошкоджено автомобіль. Грошові кошти залишилися в безпечному місці", - додали у відомстві.
Оглядом місця події виявлено воронку глибиною 0,31 м та два уламки від детонатора.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах, вчинений організованою групою). Попаснянський відділом Лисичанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу невідомими особами шляхом підриву вибухового пристрою на автошляху в прифронтовій зоні.
Наразі перевіряються всі версії щодо обставин розбійного нападу.
Нагадаємо, у Харкові суд заарештував підозрюваного в розбійному нападі на інкасаторів.