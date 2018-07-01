У Празі відновили тролейбусний рух вперше з 1972 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. З 1 липня у чеській столиці відновили тролейбусний рух на одному міському маршруті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Praha.
“З 1 липня 2018 у чеській столиці було відновлено тролейбусний рух. В даний час пасажирів возить лише один єдиний тролейбус № 58. Однак вже до 2021 року на електрику повністю буде переведена одна з автобусних ліній”, — вказано у повідомленні.
Перший в історії Праги тролейбус виїхав за своїм маршрутом 9 серпня 1936 року. Відмовилася столиця від цього виду транспорту в жовтні 1972 року.
Як повідомляв УНН, у Львові до кінця року кількість одиниць громадського транспорту планують збільшити: очікують отримати 150 нових автобусів, 30 вживаних трамваїв та розпочати постачання 50 нових тролейбусів.