У Португалії в результаті падіння літака сталася сильна пожежа, 2 людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Двоє людей загинули в результаті аварії легкомоторного літака, яка сталася в неділю в західному регіоні Португалії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".
Літак розбився в безпосередній близькості від аеродрому невеликого містечка Лейрія. Тіла загиблих для ідентифікації доставлені в госпіталь.
Катастрофа літака викликала сильну пожежу, яка перекинулася на ліс, що оточує аеродром. У його гасінні задіяно кілька пожежних машин і десятки рятувальників.
Нагадаємо, у Португалії вертоліт, який брав участь у гасінні лісових пожеж, розбився, пілот загинув.