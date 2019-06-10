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У Португалії в результаті падіння літака сталася сильна пожежа, 2 людини загинули

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Двоє людей загинули в результаті аварії легкомоторного літака, яка сталася в неділю в західному регіоні Португалії. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство "Сіньхуа".

Літак розбився в безпосередній близькості від аеродрому невеликого містечка Лейрія. Тіла загиблих для ідентифікації доставлені в госпіталь.

Катастрофа літака викликала сильну пожежу, яка перекинулася на ліс, що оточує аеродром. У його гасінні задіяно кілька пожежних машин і десятки рятувальників.

Нагадаємо, у Португалії вертоліт, який брав участь у гасінні лісових пожеж, розбився, пілот загинув.

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