У окупованому Донецьку зникла знімальна група телеканалу "Дождь"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У окупованому Донецьку зникла знімальна група телеканалу "Дождь". Кореспонденти телеканалу Сергій Ерженков і Василь Полонський перестали виходити на зв'язок, передає УНН з посиланням на повідомлення телеканалу "Дождь".
Перед зникненням В.Полонський встиг повідомити редакції, що знімальна група затримана "міністерством державної безпеки" "ДНР". На гарячій лінії "МДБ" телеканалу повідомили, що в п'ятницю арештів відомство не проводило.
Знімальна група "Дождя" отримала акредитацію для роботи в Донецьку як в СБУ України, так і в "міністерстві інформації ДНР".
Кордон "ДНР" журналісти пройшли в четвер з території України. На території "ДНР" журналісти телеканалу планували зняти серію сюжетів для ефіру і сайту телеканалу.
Як повідомляє телеканал, у четвер, журналісти записали інтерв'ю з колишнім секретарем "ради безпеки "ДНР" Олександром Ходаковським, який повідомив "Дождю", що "здогадується, що журналістів затримали для профілактичної бесіди, тому що прес-секретар О.Захарченка перевищила свої повноваження і дала акредитацію журналістам "Дождя" без відома самого Захарченко".
Сама помічниця Захарченко, сказала, що не знає про затримання журналістів.
Як повідомляв УНН, РФ безпідставно затримала українця і передала його ОРДО.