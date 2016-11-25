В оккупированном Донецке исчезла съемочная группа телеканала "Дождь"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В оккупированном Донецке исчезла съемочная группа телеканала "Дождь". Корреспонденты телеканала Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь, передает УНН со ссылкой на сообщение телеканала "Дождь".
Перед исчезновением В.Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана "министерством государственной безопасности" "ДНР". На горячей линии "МГБ" телеканалу сообщили, что в пятницу арестов ведомство не проводило.
Съемочная группа "Дождя" получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в "министерстве информации ДНР".
Границу "ДНР" журналисты прошли в четверг с территории Украины. На территории "ДНР" журналисты телеканала планировали снять серию сюжетов для эфира и сайта телеканала.
Как сообщает телеканал, в четверг, журналисты записали интервью с бывшим секретарем "совета безопасности "ДНР" Александром Ходаковским, который сообщил "Дождю", что "догадывается, что журналистов задержали для профилактической беседы, так как пресс-секретарь А.Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко".
Сама помощница А.Захарченко, сказала, что не знает о задержании журналистов.
Как сообщал УНН, РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО.