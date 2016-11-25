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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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В оккупированном Донецке исчезла съемочная группа телеканала "Дождь"

Киев • УНН

 • 9702 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В оккупированном Донецке исчезла съемочная группа телеканала "Дождь". Корреспонденты телеканала Сергей Ерженков и Василий Полонский перестали выходить на связь, передает УНН со ссылкой на сообщение телеканала "Дождь".

В оккупированном Донецке исчезла съемочная группа телеканала "Дождь"

Перед исчезновением В.Полонский успел сообщить редакции, что съемочная группа задержана "министерством государственной безопасности" "ДНР". На горячей линии "МГБ" телеканалу сообщили, что в пятницу арестов ведомство не проводило.

Съемочная группа "Дождя" получила аккредитацию для работы в Донецке как в СБУ Украины, так и в "министерстве информации ДНР".

Границу "ДНР" журналисты прошли в четверг с территории Украины. На территории "ДНР" журналисты телеканала планировали снять серию сюжетов для эфира и сайта телеканала.

Как сообщает телеканал, в четверг, журналисты записали интервью с бывшим секретарем "совета безопасности "ДНР" Александром Ходаковским, который сообщил "Дождю", что "догадывается, что журналистов задержали для профилактической беседы, так как пресс-секретарь А.Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию журналистам "Дождя" без ведома самого Захарченко".

Сама помощница А.Захарченко, сказала, что не знает о задержании журналистов.

Как сообщал УНН, РФ безосновательно задержала украинца и передала его ОРДО.

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