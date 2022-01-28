У німецькому Гамбурзі пошкодили будівлю Генконсульства України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У ніч на 28 січня невідомі розбили вікно у будівлі Генерального консульства України в Гамбурзі, дипломати звернулись до поліції. Про це йдеться в Коментарі міністерства закордонних справ України, оприлюдненому у вівторок, пише УНН.
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"У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі. Вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар", - повідомили в МЗС.
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За інформацією дипломатів, постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося.
Генеральне консульство України в Гамбурзі, як повідомляється, звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.
"Відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території. Генеральне консульство продовжує працювати в штатному режимі", - зазначили в МЗС.
Додамо
Останнім часом у Німеччині демонструють опозицію щодо надання допомоги Україні.
18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина дотримується стратегії відмови від експорту летальної зброї.
За його словами, Німеччина дотримується цієї стратегії в Раді Росія-НАТО, в рамках ОБСЄ, в двосторонніх переговорах між Америкою і Росією, а також в переговорах в рамках "нормандського формату".
Водночас у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що Київ не втрачає надії домовитися про це з Берліном.
Пізніше глава військово-морських сил Німеччини, віце-прем'єр Кай-Ахім Шенбах заявив, що Україні не вдасться повернути тимчасово окупований Крим.
Раніше цього тижня посол України в Німеччини Андрій Мельник заявив, що рішення Берліна відправити Україні 5 тисяч військових касок в якості військової допомоги є лише "краплею в морі".