У Німеччині пройшла сильна буря: постраждало 12 людей

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У неділю місцева влада повідомила, що буря з великим градом пошкодила чотири п’ятих будівель у невеликому містечку в південній німецькій землі Баварія.

У Кісінзі, недалеко від Аугсбурга, поліція повідомила, що 12 людей отримали поранення, коли підірвало пивний намет, який вони намагалися поставити.

Також у Кіссінгу вітер зірвав дерев’яні рейки з даху будинку для людей похилого віку, а град завдав видимих ​​пошкоджень фасаду житлового будинку, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Влада округу Бад-Баєрзоєні повідомила в неділю, що на нього пройшов град розміром до 8 сантиметрів, який пошкодив припарковані автомобілі та розбив черепицю та мансардні вікна, а шторм також зірвав дахи з деяких будівель. За їхніми словами, 80% будівель отримали серйозні пошкодження, але ніхто не постраждав.

Нагадаємо

Тропічний шторм "Саола" посилився до супертайфуну, повідомило в неділю метеорологічне бюро Філіппін. Це підвищує ймовірність сильних дощів і потужних вітрів, які можуть обрушитися на важливі райони вирощування рису і кукурудзи в північних провінціях країни.