В Германии прошла сильная буря: пострадали 12 человек

Детали

В воскресенье местные власти сообщили, что буря с крупным градом повредила четыре пятых зданий в небольшом городке в южной немецкой земле Бавария.

В Кисинге, недалеко от Аугсбурга, полиция сообщила, что 12 человек получили ранения, когда взорвало пивную палатку, которую они пытались поставить.

Также в Киссинге ветер сорвал деревянные рельсы с крыши дома престарелых, а град нанес видимые повреждения фасаду жилого дома, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Власти округа Бад-Байерзоени сообщили в воскресенье, что на него прошел град размером до 8 сантиметров, который повредил припаркованные автомобили и разбил черепицу и мансардные окна, а шторм также сорвал крыши с некоторых зданий. По их словам, 80% зданий получили серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Напомим

Тропический шторм "Саола" усилился до супертайфуна, сообщило в воскресенье метеорологическое бюро Филиппин. Это повышает вероятность сильных дождей и мощных ветров, которые могут обрушиться на важные районы выращивания риса и кукурузы в северных провинциях страны.