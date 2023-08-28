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В Германии прошла сильная буря: пострадали 12 человек

В Германии прошла сильная буря: пострадали 12 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 августа. УНН. На выходных в немецкой Баварии прошла сильная буря, в результате которой 12 человек были травмированы и зафиксированы многочисленные повреждения зданий и имущества. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали 

В воскресенье местные власти сообщили, что буря с крупным градом повредила четыре пятых зданий в небольшом городке в южной немецкой земле Бавария.

В Кисинге, недалеко от Аугсбурга, полиция сообщила, что 12 человек получили ранения, когда взорвало пивную палатку, которую они пытались поставить.

Также в Киссинге ветер сорвал деревянные рельсы с крыши дома престарелых, а град нанес видимые повреждения фасаду жилого дома, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Власти округа Бад-Байерзоени сообщили в воскресенье, что на него прошел град размером до 8 сантиметров, который повредил припаркованные автомобили и разбил черепицу и мансардные окна, а шторм также сорвал крыши с некоторых зданий. По их словам, 80% зданий получили серьезные повреждения, но никто не пострадал.

Напомим 

Тропический шторм "Саола" усилился до супертайфуна, сообщило в воскресенье метеорологическое бюро Филиппин. Это повышает вероятность сильных дождей и мощных ветров, которые могут обрушиться на важные районы выращивания риса и кукурузы в северных провинциях страны. 

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