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У Німеччині порахували виконані обіцянки уряду Меркель

У Німеччині порахували виконані обіцянки уряду Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Правляча у ФРН "велика коаліція" у складі блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) до кінця жовтня повністю виконала 65 відсотків обіцянок з 296 домовленостей, зазначених у коаліційній угоді. Про це в неділю, 29 листопада, повідомляють видання DW та Welt am Sonntag, останнє з яких посилається на дослідження німецького Фонду Бертельсмана і Берлінського центру соціальних досліджень (WZB), передає УНН.

Крім того, 4 відсотка обіцянок виконані частково, а ще по чотирьом відсоткам ініціатив зроблені перші кроки. У той же час приблизно кожну четверту обіцянку (26 відсотків) не виконано. Колишнього складу уряду до кінця своєї діяльності не вдалося виконати 19 відсотків обіцянок, нагадують аналітики.

За оцінкою експерта Фонду Бертельсмана Роберта Феркампа, до осені наступного року, коли в Німеччині пройдуть вибори в бундестаг, частка виконаних обіцянок складе 70 відсотків. Четвертий уряд канцлера Ангели Меркель було приведено до присяги в березні 2018 року.

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