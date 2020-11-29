У Німеччині порахували виконані обіцянки уряду Меркель

Крім того, 4 відсотка обіцянок виконані частково, а ще по чотирьом відсоткам ініціатив зроблені перші кроки. У той же час приблизно кожну четверту обіцянку (26 відсотків) не виконано. Колишнього складу уряду до кінця своєї діяльності не вдалося виконати 19 відсотків обіцянок, нагадують аналітики.

За оцінкою експерта Фонду Бертельсмана Роберта Феркампа, до осені наступного року, коли в Німеччині пройдуть вибори в бундестаг, частка виконаних обіцянок складе 70 відсотків. Четвертий уряд канцлера Ангели Меркель було приведено до присяги в березні 2018 року.

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