В Германии посчитали выполненные обещания правительства Меркель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Правящая в ФРГ “большая коалиция” в составе блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ) до конца октября полностью выполнила 65 процентов обещаний из 296 договоренностей, указанных в коалиционном соглашении. Об этом в воскресенье, 29 ноября, сообщают издания DW и Welt am Sonntag, последнее из которых ссылается на исследования немецкого Фонда Бертельсмана и Берлинского центра социальных исследований (WZB), передает УНН.
Кроме того, 4 процента обещаний выполнены частично, а еще по четырем процентам инициатив сделаны первые шаги. В то же время примерно каждое четвертое обещание (26 процентов) не выполнено. Прежнему составу правительства до конца своей деятельности не удалось выполнить 19 процентов обещаний, напоминают аналитики.
По оценке эксперта Фонда Бертельсмана Роберта Феркампа, к осени следующего года, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг, доля выполненных обещаний составит 70 процентов. Четвертый правительство канцлера Ангелы Меркель был приведен к присяге в марте 2018 года.
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