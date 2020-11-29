В Германии посчитали выполненные обещания правительства Меркель

Кроме того, 4 процента обещаний выполнены частично, а еще по четырем процентам инициатив сделаны первые шаги. В то же время примерно каждое четвертое обещание (26 процентов) не выполнено. Прежнему составу правительства до конца своей деятельности не удалось выполнить 19 процентов обещаний, напоминают аналитики.

По оценке эксперта Фонда Бертельсмана Роберта Феркампа, к осени следующего года, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг, доля выполненных обещаний составит 70 процентов. Четвертый правительство канцлера Ангелы Меркель был приведен к присяге в марте 2018 года.

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