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У Нідерландах автомобіль в'їхав у натовп на музичному фестивалі

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Фургон наїхав на людей на музичному фестивалі в Нідерландах в понеділок вранці, одна людина загинула, троє поранені. Про це з посиланням на поліцію повідомляє Reuters, передає УНН.

Інцидент стався на концерті PinkPop, популярному фестивалі, який проходить у провінції Лімбург на півдні Нідерландів.

У заяві поліції йдеться, що водій на фургоні зник з місця пригоди та його розшукують.

Також поліцейські повідомили, що вулиця, де стався інцидент, - один з двох виходів з місця проведення фестивалю - була закрита для розслідування.

Нагадаємо, 19 велогонщиків постраждали в результаті зіткнення з автомобілем в Бельгії.

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