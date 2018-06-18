У Нідерландах автомобіль в'їхав у натовп на музичному фестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Фургон наїхав на людей на музичному фестивалі в Нідерландах в понеділок вранці, одна людина загинула, троє поранені. Про це з посиланням на поліцію повідомляє Reuters, передає УНН.
Інцидент стався на концерті PinkPop, популярному фестивалі, який проходить у провінції Лімбург на півдні Нідерландів.
У заяві поліції йдеться, що водій на фургоні зник з місця пригоди та його розшукують.
Також поліцейські повідомили, що вулиця, де стався інцидент, - один з двох виходів з місця проведення фестивалю - була закрита для розслідування.
Нагадаємо, 19 велогонщиків постраждали в результаті зіткнення з автомобілем в Бельгії.