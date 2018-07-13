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У НАТО розповіли, яких реформ чекають від України на шляху до членства

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У Північноатлантичному альянсі визнають і вітають успіхи, яких досягла Україна на шляху реформ, проте попереду держава має здійснити ще велику кількість змін на шляху до трансатлантичної інтеграції. Про це сказав глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков на брифінгу в Києві, відповідаючи на питання журналістів, передає кореспондент УНН.

"У НАТО підтвердили прагнення України щодо Північно-Атлантичного альянсу, це було відзначено, і в цьому контексті політика відкритих дверей і той факт, що НАТО підтверджує свої рішення, прийняті на саміті в Бухаресті (у 2008 році - ред.) - на цьому було наголошено. Дуже важливо, що тепер Україна має зосередитись на реформах. І в цьому питанні, у НАТО привітали прогрес України, водночас підкресливши, як багато ще має бути зроблено. Союзні держави підтримували і продовжать підтримувати Україну в наближенні до членства в НАТО, тому що це, безперечно, добре для самої України. Питання в тому, як довго це займе в України", - сказав Вінніков.

На питання про те, чи існують такі принципові моменти щодо реформ в Україні, на яких НАТО наполягає зосередитись, Вінніков зазначив, що у комюніке саміту держави НАТО привітали нещодавно прийняті в Україні закони - Закон про Вищий антикорупційний суд та Закон про нацбезпеку України.

"У той же час, зараз дуже важливо втілити цей закон про нацбезпеку. Для цього необхідно буде створити та випустити інші законодавчі акти. Це включатиме новий закон про парламентський наглядовий комітет, який буде здійснювати за безпековими службами та розвідкою в Україні. Це також включає новий закон про реформу СБУ, яку має бути реформовано. І це також було сказано в заяві. Питання прозорості і оборонного бюджету також витікають з закону про нацбезпеку. Тож, ви бачите, попереду багато роботи", - наголосив представник НАТО.

Водночас, за його словами, союзні держави піклуються не лише про реформи у військовій сфері України.

"НАТО насправді зацікавлений у тому, щоб Україна проводила всеосяжні реформи - у всій системі управління. І тут, ви маєте зосередитись, звичайно, на інституціях, які виконуватимуть хороше управління, на боротьбі з корупцією, забезпеченні верховенства права, забезпеченні людських прав і фундаментальних свобод, і, що є не менш важливим, забезпеченні функціонування законодавства щодо ринкової економіки, що дозволить Україні реалізувати свій економічний потенціал", - зазначив він.

Нагадаємо, У НАТО розраховують, що Україна і Угорщина зроблять кроки, щоб вирішити свої розбіжності щодо закону про освіту. Про це сказав глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков.

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