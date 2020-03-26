У нас не "совок": Зеленський доручив вирішити питання VIP-палат для багатіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю поставлена задача вирішити питання так званих VIP-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Прем'єр-міністру України поставлена задача вирішити питання так званих VIP-палат та відмінити усі нормативні акти, які цього вимагають. У нас не "совок" і не буде ніяких люксових палат для членів ЦК. У жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо тоді ви зрозумієте як це - не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі", - сказав Президент.
З його слів, рівні умови стосуються абсолютно всіх - виключень не буде і для перших осіб держави, Президента, прем'єр-міністра та голови ВР.
"А ще я наполегливо рекомендую керівникам медзакладів не перетворюватись на готельєрів, не займатись торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось там шишок. Інакше будуть санкції", - додав Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський анонсував "пакет жорстких заходів" проти підняття цін на продукти.