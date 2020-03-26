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Зеленський анонсував "пакет жорстких заходів" проти підняття цін на продукти

Зеленський анонсував "пакет жорстких заходів" проти підняття цін на продукти

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. В регіонах України запровадять пакет жорстких заходів, який "зіпсує плани усім спекулянтам" заробити на піднятті ціни на продовольчі товари. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Вчора ми провели розмову з місцевою владою. Ми розуміємо першочергові потреби всіх регіонів і цілодобово працюємо, щоб їх забезпечити", - сказав Президент.

З його слів, відповідні завдання опрацьовує КМУ: частину рішень вже пприйнято на засіданнях, інша буде вирішена сьогодні. Як зазначив Зеленський, мова йде не лише про засоби індивідуального захисту та медичне обладнання, але і роботу критично важливих об'єктів у регіонах.

"Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності в регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани усім спекулянтам", - сказав Глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що завтра буде закрито державний кордон і припинено всі пасажирські перевезення.

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