У МЗС не виключають збільшення кількості бажаючих приєднатись до другої хвилі евакуації з Китаю

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство закордонних справ не виключає, що кількість українських громадян, що мають бажання бути евакуйованими з Китаю на тлі пандемії коронавірусу у світі, може збільшитись. Про це повідомили у відомстві у відповіді на інформаційний запит УНН.

“У четвер міністр закордонних справ України анонсував початок підготовки до евакуації (з китайської провінції Хубей — ред.). Наразі складаються відповідні списки, попередні списки вже є. Ми не виключаємо, що кількість громадян України, які погодяться на евакуацію, може збільшитись”, — повідомили у дипвідомстві.

У міністерстві зазначили, що станом на сьогодні говорити про конкретні терміни другої хвилі евакуації передчасно.

Водночас дипломати зазначають, що після першої хвилі вже відпрацьовано чіткий алгоритм дій під час евакуації.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що посольству України відомо про 41 громадянина, які перебувають в Ухані, з них 10 виявили бажання евакуюватися.

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