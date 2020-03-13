У МЗС не виключають збільшення кількості бажаючих приєднатись до другої хвилі евакуації з Китаю

КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністерство закордонних справ не виключає, що кількість українських громадян, що мають бажання бути евакуйованими з Китаю на тлі пандемії коронавірусу у світі, може збільшитись. Про це повідомили у відомстві у відповіді на інформаційний запит УНН.