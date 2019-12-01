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У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору

У Москві вшанували пам’ять жертв Голодомору

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Біля Соловецького каменю у столиці Росії Москві 30 листопада навпроти будівлі ФСБ на Луб’янській площі відбулася акція пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.

На акцію, узгоджену з владою, люди прийшли з лампадками, колосками і буханцями хліба. Кілька людей були загорнуті у прапори Росії, України та Казахстану.

Акція тривала з 16-ї до 17-ї години за місцевим часом, під час заходу учасники вшанували жертв Голодомору хвилиною мовчання і символічно з’їли по шматку хліба.

Заявленою була кількістю учасників до 30 осіб. Організаторами виступили партія ПАРНАС і громадський рух "Декомунізація".

У 2008 році Держдума Росії ухвалила постанову, в якій визнала, що "жертвами штучного голоду в результаті колективізації в СРСР стали 7 мільйонів людей". Проте в Росії досі на офіційному рівні не проводять жодних меморіальних заходів.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Нагадаємо, Голодомор визнано геноцидом українського народу в 18 країнах світу.

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