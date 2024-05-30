У москві спалахнуло виробничо-складське приміщення площею 2000 кв. м
Київ • УНН
На сході москви загорілася різнорівнева виробничо-складська будівля площею 2000 квадратних метрів.
У москві горить виробничо-складське приміщення площею 2000 квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
На сході москви спалахнуло виробничо-складське приміщення. Різнорівневий виробничо-складський будинок горить на сході москви на площі 2000 квадратних метрів.
Повідомлення про пожежу за адресою: вулиця Мартенівська, будинок 38 надійшло в оперативну чергову зміну головного управління МНС рф по москві. Після прибуття перших підрозділів відбувається загоряння різнорівневої виробничо-складської будівлі. Площа пожежі становить 2000 квадратних метрів
Додамо
До гасіння даної пожежі залучили авіацію.
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