У Москві на території Богоявленського собору спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Москві, сталася пожежа на території Богоявленського кафедрального собору в Єлохові. Про це пише УНН з посиланням на Mash.
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Відзначається, що загоряння почалося в окремій двоповерховій трапезній на Спартаківській вулиці, з вікон йде чорний дим.
На місці працюють рятувальні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.
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Щонайменше 19 людей загинули під час пожежі в караоке-барі в Індонезії.