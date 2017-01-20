У МОН сподіваються на відновлення співробітництва з Світовим банком

“Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських країнах. На жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу історію стосунків з вашою установою в попередні періоди. Але зараз Міністерство змінилося, і ми переконані, що робота Світового банку в Україні в напрямку освіти буде дуже продуктивною та допоможе нашій країні”, — зазначила Л.Гриневич.

У відомстві зазначили, що наразі на фінальній стадій перемовин знаходиться проект “Зміцнення формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої статистики й аналізу”, що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим банком.

“Термін реалізації проекту — 2 роки, загальна вартість — 400тис доларів США. Для впровадження проекту Світовий банк надасть 340 тис. дол. гранту, а решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття адміністративних витрат установи”, - сказано в повідомленні.

Водночас, Сату Кахконен зазначила, що Світовий банк готовий підтримати МОН у проведенні реформ, зокрема наданням рекомендацій та аналітикою.

“Ми розуміємо важливість запланованих вами реформ, особливо, що стосується середньої освіти, що має безпосередній вплив на життя усього суспільства. Ті люди, з якими в мене є можливість спілкуватися, вкрай стурбовані тим, що якість освіти в українських школах падає”, — наголосила директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.