У МОН сподіваються на відновлення співробітництва з Світовим банком
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Міністерство освіти і науки України зацікавлено у відновленні співпраці зі Світовим банком і сподівається на підтримку установи в проведенні реформ. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з директором Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських країнах. На жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу історію стосунків з вашою установою в попередні періоди. Але зараз Міністерство змінилося, і ми переконані, що робота Світового банку в Україні в напрямку освіти буде дуже продуктивною та допоможе нашій країні”, — зазначила Л.Гриневич.
У відомстві зазначили, що наразі на фінальній стадій перемовин знаходиться проект “Зміцнення формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої статистики й аналізу”, що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим банком.
“Термін реалізації проекту — 2 роки, загальна вартість — 400тис доларів США. Для впровадження проекту Світовий банк надасть 340 тис. дол. гранту, а решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття адміністративних витрат установи”, - сказано в повідомленні.
Водночас, Сату Кахконен зазначила, що Світовий банк готовий підтримати МОН у проведенні реформ, зокрема наданням рекомендацій та аналітикою.
“Ми розуміємо важливість запланованих вами реформ, особливо, що стосується середньої освіти, що має безпосередній вплив на життя усього суспільства. Ті люди, з якими в мене є можливість спілкуватися, вкрай стурбовані тим, що якість освіти в українських школах падає”, — наголосила директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.