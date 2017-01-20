В МОН надеются на восстановление сотрудничества с Всемирным банком
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Министерство образования и науки Украины заинтересовано в возобновлении сотрудничества с Всемирным банком и надеется на поддержку учреждения в проведении реформ. Об этом заявила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время встречи с директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Всемирный банк имеет очень широкую активность в постсоветских странах. К сожалению, Министерство образования и науки имеет не достаточно хорошую историю отношений с вашим учреждением в предыдущие периоды. Но сейчас Министерство изменилось, и мы убеждены, что работа Всемирного банка в Украине в направлении образования будет очень продуктивной и поможет нашей стране", — отметила Л.Гриневич.
В ведомстве отметили, что сейчас на финальной стадии переговоров находится проект "Укрепление формирования политики на основе доказательных данных с использованием образовательной статистики и анализа", который реализуют в сотрудничестве с Всемирным банком.
"Срок реализации проекта — 2 года, общая стоимость — 400 тыс. долларов США. Для реализации проекта Всемирный банк выделит 340 тыс. долл. гранта, а остальное обеспечит Институт образовательной аналитики путем покрытия административных расходов учреждения", — сказано в сообщении.
В то же время, С.Кахконен отметила, что Всемирный банк готов поддержать МОН в проведении реформ, в частности предоставлением рекомендаций и аналитикой.
"Мы понимаем важность запланированных вами реформ, особенно, что касается среднего образования, что имеет непосредственное влияние на жизнь всего общества. Те люди, с которыми у меня есть возможность общаться, крайне обеспокоены тем, что качество образования в украинских школах падает", — отметила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы С.Кахконен.