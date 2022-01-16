У Могадішо неподалік президентського палацу прогримів вибух: поранено речника прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У столиці Сомалі Могадішо прогримів вибух, внаслідок якого поранено прессекретаря прем'єр-міністра, повідомляє УНН з посиланням на Al Jazeera.
Цитата:
"Офіційного представника уряду було поранено внаслідок вибуху в столиці, який, за припущеннями, влаштував терорист-смертник", – пише видання.
Деталі
За інформацією ЗМІ, поранено прессекретаря прем'єр-міністра Мохамеда Хусейна Робле. Як повідомив сам прем'єр, стан чиновника стабільний.
Повідомляється, що автомобіль, у якому був прессекретар, був атакований терористом-смертником, який сидів за кермом машини, яка була заповнена вибухівкою.
Вибух стався на жвавому перехресті неподалік президентського палацу - у північній частині Могадішо, де розташовані готелі та торгові центри. За даними видання, є жертви та руйнування, проте їх точна кількість не відома.
Доповнення
Попередній вибух у столиці Сомалі стався 4 дні тому – 12 січня. За повідомленнями, потужний вибух стався біля міжнародного аеропорту Могадішо, і служба екстреного реагування повідомила, що є загиблі та поранені.
Пов'язане з “Аль-Каїдою” екстремістське угруповання “Аш-Шабаб”, яке контролює деякі райони Сомалі, часто вчиняє вибухи у відомих місцях столиці.