У Мінрегіонбуді назвали регіони-лідери у створенні ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Одним з успіхів реформи децентралізації є 366 ОТГ, які мають прямі міжбюджетні відносини з держбюджетом. Разом з тим, 30% всіх ОТГ в Україні, а це велика частка, створені у трьох областях: Дніпропетровській, Житомирській і Тернопільській. Решта регіонів відстають, і мають активізувати цей процес. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час виступу на Раді регіонального розвитку, передає УНН із посиланням на прес-службу КМУ.
Як повідомили у прес-службі, віце-прем’єр-міністр також закликав представників місцевого самоврядування активніше займатись розробкою й впровадженням інфраструктурних проектів, адже фінансовий ресурс для цього є.
“Починаючи впроваджувати фінансову децентралізацію, ми говорили, що кошти йдуть під відповідальність та повноваження. Але ми бачимо, що станом на 1 січня 2016 року залишки на казначейських рахунках складали 32 млрд грн, на 1 січня 2017 року — 57 млрд грн. Це свідчить про відсутність проектів на місцях. Це теж стосується і ситуації з державними субвенціями”, — наголосив Г.Зубко.
“Нам потрібна координація та консолідація можливостей державного, місцевих бюджетів, а також бюджетів ОТГ для того, щоб продемонструвати точки зростання у громадах”, — наголосив Г.Зубко.
Нагадаємо, в Україні стартував виборчий процес у майже 50 окремих територіальних громадах.