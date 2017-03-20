В Минрегионстрое назвали регионы-лидеры в создании ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Одним из успехов реформы децентрализации является 366 ОТО, которые имеют прямые межбюджетные отношения с госбюджетом. Вместе с тем, 30% всех ОТО в Украине, а это большая часть, созданы в трех областях: Днепропетровской, Житомирской и Тернопольской. Остальные регионы отстают, и должны активизировать этот процесс. Об этом заявил вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время выступления на Совете регионального развития, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министр также призвал представителей местного самоуправления активно заниматься разработкой и внедрением инфраструктурных проектов, ведь финансовый ресурс для этого есть.
"Начиная внедрять финансовую децентрализацию, мы говорили, что средства идут под ответственность и полномочия. Но мы видим, что на 1 января 2016 года остатки на казначейских счетах составляли 32 млрд грн, на 1 января 2017 года - 57 млрд грн. Это свидетельствует об отсутствии проектов на местах. Это касается и ситуации с государственными субвенциями ", - подчеркнул Г.Зубко.
"Нам нужна координация и консолидация возможностей государственного, местных бюджетов, а также бюджетов ОТО для того, чтобы продемонстрировать точки роста в общинах", - подчеркнул Г.Зубко.
Напомним, в Украине стартовал избирательный процесс в почти 50 отдельных территориальных общинах .