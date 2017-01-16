У Мінінфраструктури підписали договір з Єврокомісією щодо сертифікації літаків

КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні в Мінінфраструктури було підписано документ між Державіаслужбою та Єврокомісією, що дозволить спростити сертифікацію українських літаків в Євросоюзі і світі. Про це під час брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян за підсумками зустрічі з генеральним директором з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенріком Хололеєм, передає кореспондент УНН.