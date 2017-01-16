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В Мининфраструктуры подписали договор с Еврокомиссией по сертификации самолетов

В Мининфраструктуры подписали договор с Еврокомиссией по сертификации самолетов

Киев • УНН

 • 7108 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня в Мининфраструктуры был подписан документ между Госавиаслужбой и Еврокомиссией, что позволит упростить сертификацию украинских самолетов в Евросоюзе и мире. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, передает корреспондент УНН.

"Сегодня состоялась достаточно хорошая дискуссия с представителями ЕК. Мы сегодня подписали важный документ между Государственной авиационной службой Украины и Еврокомиссией по сертификации. Это один из важных документов на пути сертификации самолетов семейства "Антонов" как в ЕС, так и во всем мире", - рассказал В.Омелян.

Как сообщал УНН, 20 декабря Президент Украины Петр Порошенко представил новый самолет Ан-132, созданный заводом "Антонов".

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