В Мининфраструктуры подписали договор с Еврокомиссией по сертификации самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня в Мининфраструктуры был подписан документ между Госавиаслужбой и Еврокомиссией, что позволит упростить сертификацию украинских самолетов в Евросоюзе и мире. Об этом во время брифинга сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян по итогам встречи с генеральным директором по вопросам мобильности и транспорта Европейской Комиссии Хенриком Хололеем, передает корреспондент УНН.
"Сегодня состоялась достаточно хорошая дискуссия с представителями ЕК. Мы сегодня подписали важный документ между Государственной авиационной службой Украины и Еврокомиссией по сертификации. Это один из важных документов на пути сертификации самолетов семейства "Антонов" как в ЕС, так и во всем мире", - рассказал В.Омелян.
Как сообщал УНН, 20 декабря Президент Украины Петр Порошенко представил новый самолет Ан-132, созданный заводом "Антонов".