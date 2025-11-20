У Міненерго пояснили, чому українські АЕС вимушено знижують потужність після російських атак
Київ • УНН
Українські АЕС тимчасово знижують потужність після російських атак для безпеки та через пошкодження інфраструктури. Це превентивні заходи, щоб уникнути складних наслідків при відключенні високовольтних ліній.
Українські атомні електростанції змушені тимчасово знижувати потужність після російських ракетно-дронових атак. У Міненерго пояснили, що це необхідно для дотримання вимог безпеки та через пошкодження інфраструктури, яка забезпечує видачу потужності АЕС, передає УНН.
На жаль, під час масованих ракетно-дронових атак росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України
Існує кілька причин застосування відповідних заходів:
1. Превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.
Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи.
2. Безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС.
Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада – загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.
Зазначається, що станом на 20 листопада - Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України.
Нагадаємо
20 листопада в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак рф на енергосистему та складною ситуацією.
росія здійснила нові атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Графіки відключень електроенергії діють цілодобово у всіх регіонах України.
