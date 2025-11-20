У Міненерго пояснили, чому українські АЕС вимушено знижують потужність після російських атак

$42.090.00
В Україні 21 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
Ексклюзив
15:30 • 4374 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
13:38 • 21924 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації
Ексклюзив
13:09 • 33042 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
12:48 • 22164 перегляди
Плей-офф відбору на ЧС: збірна України дізналася суперникаPhoto
12:24 • 41597 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях
12:24 • 39953 перегляди
Boost економіки: літакобудування повертає до бюджету 2,5 гривні на кожну гривню пільг
Ексклюзив
20 листопада, 08:56 • 53365 перегляди
Розширення агресії рф на захід: експерт розповів, як Польща готується до потенційної війни
20 листопада, 08:21 • 29443 перегляди
Сотні постраждалих і лише 12 найсуворіших вироків: Генпрокурор Кравченко закликав нардепів підтримати довічне ув'язнення за злочини проти дітей
20 листопада, 07:57 • 25876 перегляди
У Тернополі 22 людини досі шукають після російського удару - ЗеленськийVideo
Популярнi новини
"Це схоже на ІПСО": український дипломат Кислиця розкритикував план Трампа щодо припинення війни20 листопада, 08:01 • 38764 перегляди
Справа, що підірвала державу: як ситуація довкола Міндіча перетворилася на юридичний хаос і політичний вибух - аналіз підозри20 листопада, 08:12 • 60459 перегляди
рф атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки цілодобово у всіх регіонах - Міненерго20 листопада, 08:40 • 41165 перегляди
План Трампа щодо України: росія платитиме оренду за Донбас, але сума не розголошується - The Telegraph20 листопада, 08:42 • 36168 перегляди
Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ11:00 • 39942 перегляди
Публікації
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto15:45 • 1574 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
15:30 • 4374 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації13:38 • 21924 перегляди
Новий "мирний план" Трампа для України: експерт розкрив, якими можуть бути наслідки
Ексклюзив
13:09 • 33042 перегляди
Європа реагує на ймовірний 28-пунктний мирний план США для України та росії: що кажуть у столицях12:24 • 41597 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марко Рубіо
Кая Каллас
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Польща
Тернопіль
УНН Lite
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo14:45 • 2746 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 31865 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 55035 перегляди
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"18 листопада, 16:06 • 52388 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto18 листопада, 16:02 • 53273 перегляди
У Міненерго пояснили, чому українські АЕС вимушено знижують потужність після російських атак

Київ • УНН

 • 520 перегляди

Українські АЕС тимчасово знижують потужність після російських атак для безпеки та через пошкодження інфраструктури. Це превентивні заходи, щоб уникнути складних наслідків при відключенні високовольтних ліній.

У Міненерго пояснили, чому українські АЕС вимушено знижують потужність після російських атак

Українські атомні електростанції змушені тимчасово знижувати потужність після російських ракетно-дронових атак. У Міненерго пояснили, що це необхідно для дотримання вимог безпеки та через пошкодження інфраструктури, яка забезпечує видачу потужності АЕС, передає УНН.

На жаль, під час масованих ракетно-дронових атак росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України

- йдеться у повідомленні.

Існує кілька причин застосування відповідних заходів:

1. Превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.

Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи.

2. Безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС.

Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада – загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.

Зазначається, що станом на 20 листопада - Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України.

Нагадаємо

20 листопада в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак рф на енергосистему та складною ситуацією.

росія здійснила нові атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Графіки відключень електроенергії діють цілодобово у всіх регіонах України.

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ20.11.25, 13:00 • 40030 переглядiв

Ольга Розгон

Суспільство
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Південноукраїнська АЕС
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна