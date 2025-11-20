У Міненерго пояснили, чому українські АЕС вимушено знижують потужність після російських атак

Українські атомні електростанції змушені тимчасово знижувати потужність після російських ракетно-дронових атак. У Міненерго пояснили, що це необхідно для дотримання вимог безпеки та через пошкодження інфраструктури, яка забезпечує видачу потужності АЕС, передає УНН.

На жаль, під час масованих ракетно-дронових атак росії українські енергетики періодично вимушені вдаватися до зниження потужності атомних електростанцій України - йдеться у повідомленні.

Існує кілька причин застосування відповідних заходів:

1. Превентивне зниження потужності генерації для дотримання вимог безпеки.

Раптове відключення високовольтних ліній, що забезпечують видачу потужності атомних енергоблоків (при їхній роботі з номінальним навантаженням) може призвести до складних наслідків, тому застосовуються вимушені превентивні заходи.

2. Безпосередні наслідки російських ударів по підстанціях НЕК "Укренерго", які забезпечують видачу потужності АЕС.

Під час масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти 19 листопада – загальна потужність атомної генерації в ОЕС України на певний період знижувалась.

Зазначається, що станом на 20 листопада - Південноукраїнська і Хмельницька АЕС працюють на своїй номінальній потужності. Рівненська атомна електростанція – має дещо знижену потужність генерації, що зумовлено наслідками попередніх масованих атак на енергосистему України.

Нагадаємо

20 листопада в Україні запроваджено аварійні відключення електроенергії у більшості регіонів. Це пов'язано з наслідками масованих атак рф на енергосистему та складною ситуацією.

росія здійснила нові атаки на енергетичну інфраструктуру Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей. Графіки відключень електроенергії діють цілодобово у всіх регіонах України.

Три українські АЕС втратили підключення до високовольтних ліній після атаки рф 19 листопада - МАГАТЕ