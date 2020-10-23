У Мінекономіки очікують виробництва пшениці на понад 3 млн тонн менше, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За даними регіонів очікуване виробництво в Україні пшениці у цьому році буде на 3,2 млн тонн менше ніж торік. Про це у відповідь на запит повідомили журналісту УНН в пресслужбі Мінекономіки.
“За даними регіонів очікуване виробництво основних зернових та зернобобових культур становитиме:
— пшениці — 25,1 млн тонн, що на 3,2 млн тонн менше, ніж у 2019 році;
— ячменю — 7,8 млн тонн, що на 1,1 млн тонн менше, ніж у 2019 році;
— гороху — 492,6 тис тонн, що на 80,4 тис. тонн менше, ніж у 2019 році;
Крім того, ріпаку 2,6 млн тонн, що на 726 тис. тонн менше, ніж у 2019 році”, — йдеться у відповіді на запит.
Також повідомляється, що станом на 19 жовтня 2020 року зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 12,3 млн га (80%), намолочено 47,4 млн тонн зерна нового врожаю.
Зазначається, що сільськогосподарські підприємства та господарства населення самостійно і на власний розсуд вирішують питання щодо термінів збирання врожаю сільськогосподарських культур.
Нагадаємо, в Україні станом на 19 жовтня зібрано 62,2 млн тонн зерна, що становить 80% від прогнозу.