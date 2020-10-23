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У Мінекономіки очікують виробництва пшениці на понад 3 млн тонн менше, ніж торік

У Мінекономіки очікують виробництва пшениці на понад 3 млн тонн менше, ніж торік

Київ • УНН

 • 17984 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. За даними регіонів очікуване виробництво в Україні пшениці у цьому році буде на 3,2 млн тонн менше ніж торік. Про це у відповідь на запит повідомили журналісту УНН в пресслужбі Мінекономіки.

“За даними регіонів очікуване виробництво основних зернових та зернобобових культур становитиме:

— пшениці — 25,1 млн тонн, що на 3,2 млн тонн менше, ніж у 2019 році;

— ячменю — 7,8 млн тонн, що на 1,1 млн тонн менше, ніж у 2019 році;

— гороху — 492,6 тис тонн, що на 80,4 тис. тонн менше, ніж у 2019 році;

Крім того, ріпаку 2,6 млн тонн, що на 726 тис. тонн менше, ніж у 2019 році”, — йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що станом на 19 жовтня 2020 року зернові та зернобобові культури обмолочені на площі 12,3 млн га (80%), намолочено 47,4 млн тонн зерна нового врожаю.

Зазначається, що сільськогосподарські підприємства та господарства населення самостійно і на власний розсуд вирішують питання щодо термінів збирання врожаю сільськогосподарських культур.

Нагадаємо, в Україні станом на 19 жовтня зібрано 62,2 млн тонн зерна, що становить 80% від прогнозу.

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