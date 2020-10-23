В Минэкономики ожидают производства пшеницы на более чем 3 млн тонн меньше, чем в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. По данным регионов ожидаемое производство в Украине пшеницы в этом году будет на 3,2 млн тонн меньше чем в прошлом году. Об этом в ответ на запрос сообщили журналисту УНН в пресс-службе Минэкономики.
"По данным регионов ожидаемое производство основных зерновых и зернобобовых культур составит:
- пшеницы - 25,1 млн тонн, что на 3,2 млн тонн меньше, чем в 2019 году;
- ячменя - 7,8 млн тонн, что на 1,1 млн тонн меньше, чем в 2019 году;
- гороха - 492,6 тыс. тонн, что на 80,4 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году;
Кроме того, рапса 2,6 млн тонн, что на 726 тыс. тонн меньше, чем в 2019 году", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что на 19 октября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 12,3 млн га (80%), намолочено 47,4 млн тонн зерна нового урожая.
Отмечается, что сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения самостоятельно и по своему усмотрению решают вопрос о сроках уборки урожая сельскохозяйственных культур.
Напомним, в Украине по состоянию на 19 октября собрано 62,2 млн тонн зерна, что составляет 80% от прогноза.