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У Миколаєві намагалися вивезти обладнання для військових кораблів Росії

У Миколаєві намагалися вивезти обладнання для військових кораблів Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Миколаєві попередили нелегальний експорт обладнання для військових кораблів РФ. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає УНН.

“Контррозвідка Служби безпеки України викрила та не допустила у Миколаєві спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.

“Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності”, - розповіли в СБУ

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала облаву на митників з "Борисполя", їх спіймали на схемі "заробітку" з пасажирів.

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