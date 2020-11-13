У Миколаєві намагалися вивезти обладнання для військових кораблів Росії

“Контррозвідка Служби безпеки України викрила та не допустила у Миколаєві спробу прихованого вивезення з України газотурбінної продукції для потреб ВМФ РФ”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що оперативники спецслужби встановили, що представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії планували нелегально переправити за кордон продукцію одного з державних підприємств для проведення випробувань газотурбінних двигунів, що експлуатуються на військових кораблях РФ.

“Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів підготовлене для нелегального експорту технологічне обладнання, а також документальні матеріали із доказами протиправної діяльності”, - розповіли в СБУ

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.

Нагадаємо, що СБУ влаштувала облаву на митників з "Борисполя", їх спіймали на схемі "заробітку" з пасажирів.