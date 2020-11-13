В Николаеве пытались вывезти оборудование для военных кораблей России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Николаеве предупредили нелегальный экспорт оборудования для военных кораблей РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
"Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что оперативники спецслужбы установили, что представители местной коммерческой структуры совместно с гражданином России планировали нелегально переправить за границу продукцию одного из государственных предприятий для проведения испытаний газотурбинных двигателей, эксплуатируемых на военных кораблях РФ.
"Во время следственных действий правоохранители изъяли у фигурантов подготовленное для нелегального экспорта технологическое оборудование, а также документальные материалы с доказательствами противоправной деятельности", - рассказали в СБУ
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.
Напомним, что СБУ устроила облаву на таможенников из "Борисполя", их поймали на схеме "заработка" с пассажиров.