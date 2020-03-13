У мешканців Львівщини, які контактували із хворою на коронавірус, немає ознак захворювання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Усі особи, які контактували із хворою на коронавірус із Житомирщини, пройшли двотижневий карантин. У селі Замочок Жовківського району провели епідрозслідування. Про це розповів в.о. керівника департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Андрій Васько під час брифінгу, передає УНН з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
“Ми виявили шістьох осіб, які контактували із хворою жінкою. Всіх їх обстежили, ознак захворювання нема, їх стан задовільний. Ці люди уже пройшли двотижневий карантин, адже саме стільки часу пройшло після контакту із пацієнткою. Небезпеки зараження від тих осіб немає”, — зазначив Васько.
За його словами, на Львівщині немає зафіксованих випадків хвороби, а всіх пацієнти з підозрою на коронавірус доставляє бригада екстреної медичної допомоги в інфекційну лікарню.
Також він наголосив на тому, що обмеження контактів між людьми та введення карантину сприятимуть мінімізації ризику масового захворювання.
“У зв’язку із припиненням планових госпіталізацій в усіх лікувальних установах області, буде значний резерв апаратів реанімаційного обладнання для підтримки пацієнтів з коронавірусом. Такі апарати передислокують до визначених лікарень” — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.