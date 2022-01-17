Помер експрезидент Малі, якого скинули під час воєнного перевороту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У 76 років помер колишній президент Малі Ібрагім Кейта, якого 2020 року скинули з посади внаслідок воєнного перевороту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Як зазначили, Кейта помер у своєму будинку у столиці Малі Бамако.
Точних причин смерті не назвали. Відомо, що кілька років тому у Кейта стався легкий інсульт. Останнім часом він часто їздив за кордон на лікування.
Додамо
1993 року Кейта обійняв посаду міністра закордонних справ Малі, а 1994-го — посаду глави уряду, на якій перебував шість років. Безуспішно брав участь як кандидат у президентських виборах у 2002 та 2007 роках. Однак у 2013 році він зміг перемогти на виборах глави держави, а 2018-го його переобрали на цю посаду.
18 серпня 2020 року у Малі стався воєнний переворот, було заарештовано керівництво країни, зокрема президента. Під тиском військових Кейта 19 серпня оголосив про свою відставку, а також про розпуск уряду та парламенту.