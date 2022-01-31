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У Львові вогнеборці врятували з пожежі чотирьох дітей

У Львові вогнеборці врятували з пожежі чотирьох дітей

Київ • УНН

 • 16446 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Львові на вулиці Хорватська під час ліквідації пожежі вогнеборці врятували 7 людей, з них 4 дитини, та вивели на свіже повітря 13 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Львівській області.

Деталі

Зазначається, що до моменту приїзду рятувальників з вікон квартири вибивався дим. Вогнеборці рятували людей у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору.

“Люди через задимлення на верхніх поверхах вийшли на балкони та кликали на допомогу. Рятувальники за допомогою рятувальних пристроїв вивели на свіже повітря 7 людей, з них 4 — діти”, — йдеться в повідомленні.

З будинку було евакуйовано 13 оcіб. До ліквідації пожежі залучалось 18 осіб особового складу та 4 одиниці спецтехніки.

“Внаслідок займання ніхто не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи”, — додали в ДСНС.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялось, що у житловому будинку у Львові сталася пожежа, загинули троє людей.

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