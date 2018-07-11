У Львові потяг смертельно травмував жінку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 11 липня. УНН. На станції "Підзамче" у Львові сьогодні зранку потяг збив жінку, внаслідок чого вона померла. Про це повідомили на "Гарячій лінії міста", передає УНН.
"На станції "Підзамче" о 5:36 потяг збив невідому жінку (їй орієнтовно 50 років). Смерть наступила до приїзду швидкої медичної допомоги. Обставини з'ясовуються", – йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щонайменше 10 людей загинули у Туреччині при аварії на залізниці
Як повідомляв УНН, на околиці Львова пасажирський потяг скоїв наїзд на двох людей. Від отриманих травм померла жінка.
Нагадаємо, 20-річний хлопець загинув від ураження струмом на електровозі вантажного потягу у Львівській області.