У Луганській області поліція затримала колишнього співробітника "МВС ЛНР"

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КИЇВ. 24 червня. УНН. На одному з блокпостів в зоні ООС поліція Луганської області виявила та затримала 40-річного чоловіка, який, за даними правоохоронців, перебував у складі незаконних збройних формувань як співробітник так званого “МВД ЛНР”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

“Мешканець м. Кадієвка (раніше Стаханов), яка наразі перебуває під контролем бойовиків, більше року працював інспектором ДПС в одному з територіальних підрозділів „МВД ЛНР“. Службу на окупантів чоловік пояснив відсутністю іншої роботи та необхідністю годувати сім’ю”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заявили, що у 2017 році чоловік звільнився з “правоохоронної” структури “ЛНР” за власним бажанням. На територію одного з міст України він їхав, щоб оформити документи та знайти роботу.

“Даний факт зареєстровано, затриманого передано співробітникам СБУ для перевірки та прийняття рішення згідно чинного законодавства”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН, на Одещині психічнохворий стріляв у поліцейських: відкрито провадження.

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