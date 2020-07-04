У Києві з'явиться новий фонтан: показали 3D-модель

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КИЇВ. 4 липня. УНН. У Києві у верхній частині парку “Володимирська гірка” встановлять новий фонтан, частиною якого стане скульптура Архистратига Михаїла. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Скульптори вже розпочали фінальний етап робіт із виготовлення скульптури Архистратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці”, — написав Кличко.

За його словами, днями створили 3D-модель скульптури зі спеціального “пластиліну” та почали її сканувати. Далі скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з’єднувати їх. А от основа композиції вже готова.

“Встановимо новий фонтан у верхній частині парку „Володимирська гірка“, за Михайлівським Золотоверхим собором. Проект був схвалений консультативною радою з питань охорони культурної спадщини при Департаменті охорони культурної спадщини КМДА”, — зазначив Кличко.

Кличко повідомив, що фонтан зі скульптурою Архистратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку “Володимирська гірка”. Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст.

Також Кличко оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook відео про те, як виготовляють скульптуру Архистратига Михаїла.

Нагадаємо, новий “сухий” музичний фонтан протестували у Сирецькому парку в Києві.

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