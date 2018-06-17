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У Києві відбулись сутички між правоохоронцями та праворадикалами

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Приблизно о 6-й годині більше 150 осіб вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху “Маршу рівності”. Аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги, при цьому кількох чоловіків, які чинили опір та застосовували газові балончики, затримали, інформує УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

“Із участниками акції спілкувалися співробітники поліції діалогу, однак вони відмовилися звільнити прохід. У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали”, — йдеться у повідомленні.

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На цей час до управлінь поліції доставляють 28 осіб осіб, п‘ятьом правоохоронцям надають медичну допомогу.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 342 та ст. 345.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться “Марш рівності”.

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