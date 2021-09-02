У Києві ціни на гарячу воду та тепло можуть зрости на 40%

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“В умовах здорожчання газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) тарифи на тепло в Києві вже цієї осені можуть зрости майже на 40%. Єдиний вихід стримання тарифів — газ українського видобутку за справедливою ціною”, — йдеться в повідомленні.

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Зокрема у КМДА зазначили, що для цього необхідно забезпечити можливість теплопостачальникам укладати прямі угоди купівлі-продажу газу з АТ “Укргазвидобування”, тобто без комерційних посередників.

“Профспілка компанії „Київтеплоенерго“ вважає, що на сьогодні врятувати ситуацію допоможе використання на потреби виробництва теплової енергії газу українського видобутку. Це дозволить забезпечити закупівлю необхідних обсягів газу для старту опалювального сезону та оплату за нього”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

До слова, після скасування у травні поточного року дії ПСО (покладання спеціальних обов’язків) закупівлі газу для теплопостачальників, що покладались на НАК “Нафтогаз України”, відбулося стрімке зростання вартості газу. ТКЕ змушені купувати газ за значно вищими цінами, ніж ті, що закладені в тарифах. При цьому становище теплопостачальних підприємств ускладнюють неринкові умови закупівлі газу за угодами від “Нафтогаз Трейдинг”. Серед них — щомісячні авансові платежі за газ, квотування обсягів газу, автоматичне списання коштів з рахунків ТКЕ тощо.

Нагадаємо

У Києві станом на 1 липня цього року не розрахувалися за послуги КП “Київтеплоенерго” з централізованого постачання гарячої води 31,3% споживачів, а за послуги централізованого опалення 26,6% споживачів.