У Києві собака накинулась на малюка, бо господар переплутав команди

Як повідомляє ресурс, нещасний випадок стався на Оболонській набережній.

"Через те, що 20-річний господар переплутав команди для собаки, та покусала 4-річного малюка, що гуляв з нянею", - цитує видання очевидицю подій.

"Ми гуляли з коляскою на набережній, біля храму, це вул. Героїв Сталінграда, 20-а. Недалеко від нас гуляв 4-річний хлопчик з нянею. Несподівано собака кинулася на дитину. А її господар замість того, щоб дати команду "Фу!", став кричати "Фас!". В результаті пес покусав малюка - чотири укусу на правій нозі і три на лівій. Собаку відігнали підбігли рибалки, які стали її бити і відтягувати. А хлопець навіть з місця не зрушив, щоб зупинити свою собаку. Зараз чекаємо швидку ", - розповіла жінка.

У поліції Оболонського району підтвердили, що такий виклик був, складено протокол.

Як розповіли в поліції, провадження внесуть до реєстру, а хлопчика обстежують лікарі. Покарання власнику собаки загрожує від штрафу (якщо серйозних пошкоджень не буде виявлено) до кримінального покарання - затримання до двох років. Крім цього, собаку у господаря можуть відібрати.