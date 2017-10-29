У Києві собака накинулась на малюка, бо господар переплутав команди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Києві на Оболоні собака покусала малюка через те, що господар переплутав команди, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
Як повідомляє ресурс, нещасний випадок стався на Оболонській набережній.
"Через те, що 20-річний господар переплутав команди для собаки, та покусала 4-річного малюка, що гуляв з нянею", - цитує видання очевидицю подій.
"Ми гуляли з коляскою на набережній, біля храму, це вул. Героїв Сталінграда, 20-а. Недалеко від нас гуляв 4-річний хлопчик з нянею. Несподівано собака кинулася на дитину. А її господар замість того, щоб дати команду "Фу!", став кричати "Фас!". В результаті пес покусав малюка - чотири укусу на правій нозі і три на лівій. Собаку відігнали підбігли рибалки, які стали її бити і відтягувати. А хлопець навіть з місця не зрушив, щоб зупинити свою собаку. Зараз чекаємо швидку ", - розповіла жінка.
У поліції Оболонського району підтвердили, що такий виклик був, складено протокол.
Як розповіли в поліції, провадження внесуть до реєстру, а хлопчика обстежують лікарі. Покарання власнику собаки загрожує від штрафу (якщо серйозних пошкоджень не буде виявлено) до кримінального покарання - затримання до двох років. Крім цього, собаку у господаря можуть відібрати.