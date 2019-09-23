У Києві чоловік стріляв у спецпризначенців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Києві пізно ввечері на Мінському проспекті іноземець, який був ще з трьома товаришами почав стріляти в бік спецпризначенців. Трьох із них затримали, ще одного, який стріляв, розшукують. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.
“Подія сталася на Оболоні: поліцейські, патрулюючи Оболонський район, помітили біля автомобіля чотирьох осіб. Коли вони зупинилася і вийшли з машини, аби перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти( здійснив сім пострілів —ред.). За посягання на життя працівників правоохоронного органу зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що з місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Трьох правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводять слідчі дії. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один із них має судимості за грабіж і крадіжку.
Також, слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Самборі Львівської області під час конфлікту через ДТП між двома чоловіками один з учасників скоїв два постріли у повітря зі зброї.