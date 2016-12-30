У Китаї панда напала на людину, зламавши їй обидві руки

Інцидент стався ще 17 грудня в тренувальному центрі для панд в горах Тяньтай, де панд готують до випуску на волю, однак про подію стало відомо тільки зараз.

За даними агентства, 41-річний співробітник центру з прізвища Вей знаходився в одному вольєрі з 16-річною самкою панди по кличці Сімей. Раптово тварина напала на людину, почала кусати, після чого протягла по землі по вольєру. Чоловіка врятували колеги. Інцидент стався тоді, коли панда шукала своє дитинча в рамках тренувальної програми.

Відзначається, що в даний момент чоловік продовжує лікування в лікарні, його стан оцінюється як стабільний. В результаті нападу панди у чоловіка виявилися зламані обидва зап’ястя, порвано сухожилля на нозі, а також залишилися численні рани від укусів на тілі.

“Я досі не знаю, чи хотіла панда напасти, або вона таким чином грала. Я вибачив її. Я експерт в цій сфері і знаю, на що здатні тварини”, — додав постраждалий.