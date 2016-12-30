В Китае панда напала на человека, сломав ему обе руки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. На сотрудника одного из центров по охране и исследования больших панд в провинции Сычуань напала панда: животное сломало ему обе руки и нанесло еще ряд тяжелых травм, сообщает УНН со ссылкой на China News Service.
Инцидент произошел еще 17 декабря в тренировочном центре для панд в горах Тяньтай, где панд готовят к выпуску на волю, однако о происшествии стало известно только сейчас.
По данным агентства, 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Семей. Внезапно животное напало на человека, начало кусать, после чего протянуло по земле по вольеру. Мужчину спасли коллеги. Инцидент произошел тогда, когда панда искала своего детеныша в рамках тренировочной программы.
Отмечается, что в данный момент человек продолжает лечение в больнице, его состояние оценивается как стабильное. В результате нападения панды у мужчины оказались сломаны оба запястья, порваны сухожилия на ноге, а также остались многочисленные раны от укусов на теле.
"Я до сих пор не знаю, хотела панда напасть, или она таким образом играла. Я простил ее. Я эксперт в этой сфере и знаю, на что способны животные ", - добавил пострадавший.